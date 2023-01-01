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Дженоа - Наполи 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
16 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Дженоа
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Наполи, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Наполи
Неаполь
1ИспанияврХосеп Риера
20ИталиязщСтефано Сабелли
13ИталиязщМаттья Бани
5РумыниязщРаду Дрэгушин
22МексиказщХоан Васкес
8НидерландыпзКевин Стротман
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
19ИталиянпМатео Ретеги
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
29ДанияпзЙеспер Линдстрём
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияРуди Гарсия
История личных встреч
15.05.2022Италия - Серия А37-й турНаполи3 : 0Дженоа
29.08.2021Италия - Серия А2-й турДженоа1 : 2Наполи
06.02.2021Италия - Серия А21-й турДженоа2 : 1Наполи
27.09.2020Италия - Серия А2-й турНаполи6 : 0Дженоа
08.07.2020Италия - Серия А31-й турДженоа1 : 2Наполи
09.11.2019Италия - Серия А12-й турНаполи0 : 0Дженоа
07.04.2019Италия - Серия А31-й турНаполи1 : 1Дженоа
10.11.2018Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 2Наполи
18.03.2018Италия - Серия А29-й турНаполи1 : 0Дженоа
25.10.2017Италия - Серия А10-й турДженоа2 : 3Наполи
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 0Дженоа
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур0 : 1Дженоа
19.08.2023Италия - Серия А1-й турДженоа1 : 4
11.08.2023Кубок Италии1-й раундДженоа4 : 3
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиДженоа1 : 0
02.09.2023Италия - Серия А3-й турНаполи1 : 2
27.08.2023Италия - Серия А2-й турНаполи2 : 0
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур1 : 3Наполи
11.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиНаполи2 : 0
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиНаполи1 : 0

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