Дженоа - Наполи 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
16 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Наполи, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Хосеп Риера
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|8
|пз
|Кевин Стротман
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Руди Гарсия
История личных встреч
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|6 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 3
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0