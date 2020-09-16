Майнц - Штутгарт 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|9
|нп
|Карим Онисиво
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|26.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|26.08.2018
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 2
|19.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2