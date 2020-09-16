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Майнц - Штутгарт 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Майнц
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
16ГерманиязщШтефан Белл
20ШвейцариязщЭдимилсон Фернандеш
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
9АвстриянпКарим Онисиво
33ГерманияврАлександр Нюбель
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
21ЯпониязщХироки Ито
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турМайнц1 : 4Штутгарт
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт1 : 1Майнц
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турМайнц0 : 0Штутгарт
26.11.2021Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 1Майнц
29.01.2021Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт2 : 0Майнц
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турМайнц1 : 4Штутгарт
19.01.2019Германия - Бундеслига18-й турШтутгарт2 : 3Майнц
26.08.2018Германия - Бундеслига1-й турМайнц1 : 0Штутгарт
20.01.2018Германия - Бундеслига19-й турМайнц3 : 2Штутгарт
19.12.2017Кубок Германии1/8 финалаМайнц3 : 1Штутгарт
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур4 : 0Майнц
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турМайнц1 : 1
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 1Майнц
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 1Майнц
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й тур2 : 2Майнц
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт5 : 0
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур5 : 1Штутгарт
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт5 : 0
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 4Штутгарт
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи0 : 2Штутгарт

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