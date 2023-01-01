Вольфсбург - Унион 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|13
|зщ
|Рожерио
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|33
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|11
|нп
|Датро Фофана
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Урс Фишер
История личных встреч
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1