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Вольфсбург - Унион 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Вольфсбург
Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
1БельгияврКоэн Кастельс
21ДаниязщЙоаким Мехле
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
13Бразилиязщ Рожерио
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
39АвстриянпПатрик Виммер
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
26ФранциязщЖером Руссийон
33ЧехияпзАлекс Крал
20ТуниспзАисса Лайдуни
7СШАпзБренден Ааронсон
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург1 : 1Унион
31.01.2023Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 1Вольфсбург
18.09.2022Германия - Бундеслига7-й турУнион2 : 0Вольфсбург
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 0Унион
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турУнион2 : 0Вольфсбург
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург3 : 0Унион
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турУнион2 : 2Вольфсбург
01.03.2020Германия - Бундеслига24-й турУнион2 : 2Вольфсбург
06.10.2019Германия - Бундеслига7-й турВольфсбург1 : 0Унион
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур3 : 1Вольфсбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 2Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 6Вольфсбург
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург1 : 2
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турУнион0 : 3
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 4Унион
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й турУнион4 : 1
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 4Унион
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиУнион4 : 1

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