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Кёльн - Хоффенхайм 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Кёльн
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
18ДаниязщРасмус Карстенсен
7АвстрияпзДеян Любичич
6ГерманияпзЭрик Мартель
11АвстриянпФлориан Кайнц
9ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
27ГерманиянпДейви Зельке
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
22ГерманиязщКевин Фогт
23СШАзщДжон Энтони Брукс
3ЧехиязщПавел Кадержабек
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
29ДанияпзРоберт Сков
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турХоффенхайм1 : 3Кёльн
30.10.2022Германия - Бундеслига12-й турКёльн1 : 1Хоффенхайм
06.03.2022Германия - Бундеслига25-й турКёльн0 : 1Хоффенхайм
15.10.2021Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм5 : 0Кёльн
24.01.2021Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турКёльн2 : 3Хоффенхайм
27.05.2020Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм3 : 1Кёльн
08.11.2019Германия - Бундеслига11-й турКёльн1 : 2Хоффенхайм
31.03.2018Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм6 : 0Кёльн
05.11.2017Германия - Бундеслига11-й турКёльн0 : 3Хоффенхайм
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур1 : 1Кёльн
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турКёльн1 : 2
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 0Кёльн
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 3 ДВКёльн
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турКёльн1 : 2
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турХоффенхайм3 : 1
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур2 : 3Хоффенхайм
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турХоффенхайм1 : 2
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 4Хоффенхайм
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиХоффенхайм2 : 2

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