Кёльн - Хоффенхайм 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|7
|пз
|Деян Любичич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|15.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 0
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|08.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|6 : 0
|05.11.2017
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2