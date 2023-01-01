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Фрайбург - Боруссия Д 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Фрайбург
Боруссия Д

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия Д, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
4ГерманиязщКеннет Шмидт
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
27ГерманиянпКарим Адейеми
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Фрайбург
12.08.2022Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 3Боруссия Д
14.01.2022Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Фрайбург
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турФрайбург2 : 1Боруссия Д
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 1Боруссия Д
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 0Фрайбург
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турБоруссия Д1 : 0Фрайбург
05.10.2019Германия - Бундеслига7-й турФрайбург2 : 2Боруссия Д
21.04.2019Германия - Бундеслига30-й турФрайбург0 : 4Боруссия Д
01.12.2018Германия - Бундеслига13-й турБоруссия Д2 : 0Фрайбург
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур5 : 0Фрайбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 0
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 2Фрайбург
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 2Фрайбург
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Фрайбург
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 2
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 1Боруссия Д
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 6Боруссия Д
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия Д3 : 1

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