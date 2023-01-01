Фрайбург - Боруссия Д 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия Д, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|4
|зщ
|Кеннет Шмидт
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|27
|нп
|Карим Адейеми
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Эдин Терзич
История личных встреч
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|12.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|14.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|21.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 4
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1