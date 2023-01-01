Бохум - Айнтрахт Ф 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
16 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|19
|пз
|Матуш Беро
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|17
|пз
|Себастьян Роде
|15
|пз
|Эйе Скири
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Томас Леч
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|31.03.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|26.03.2010
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|01.11.2009
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|16.05.2009
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|06.12.2008
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|08.03.2008
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0