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Бохум - Айнтрахт Ф 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
16 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Бохум
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
7АвстрияпзКевин Штёгер
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
19СловакияпзМатуш Беро
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
24ПортугалиязщАурелио Бута
29ФранциязщНильс Нкунку
17ГерманияпзСебастьян Роде
15ТуниспзЭйе Скири
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
27ГерманияпзМарио Гётце
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
31.03.2023Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф1 : 1Бохум
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБохум3 : 0Айнтрахт Ф
13.03.2022Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бохум
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турБохум2 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2013Кубок Германии2-й раундАйнтрахт Ф2 : 0Бохум
26.03.2010Германия - Бундеслига28-й турБохум1 : 2Айнтрахт Ф
01.11.2009Германия - Бундеслига11-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бохум
16.05.2009Германия - Бундеслига33-й турБохум2 : 0Айнтрахт Ф
06.12.2008Германия - Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф4 : 0Бохум
08.03.2008Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф1 : 1Бохум
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Бохум
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБохум1 : 1
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур5 : 0Бохум
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 2 4 : 1Бохум
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБохум3 : 0
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф1 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАйнтрахт Ф2 : 0
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Айнтрахт Ф
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 0

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