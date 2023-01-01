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РБ Лейпциг - Аугсбург 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
РБ Лейпциг
Аугсбург

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
16ГерманиязщЛукас Клостерман
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзЧави Симонс
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
1ГерманияврФинн Дамен
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
27БельгияпзАрне Энгелс
8КосовопзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
16ШвейцариянпРубен Варгас
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
7ХорватиянпДион Белё
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 2Аугсбург
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турАугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турАугсбург1 : 1РБ Лейпциг
12.02.2021Германия - Бундеслига21-й турРБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
22.12.2020Кубок Германии2-й раундАугсбург0 : 3РБ Лейпциг
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турАугсбург0 : 2РБ Лейпциг
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турАугсбург1 : 2РБ Лейпциг
21.12.2019Германия - Бундеслига17-й турРБ Лейпциг3 : 1Аугсбург
02.04.2019Кубок Германии1/4 финалаАугсбург1 : 2 ДВРБ Лейпциг
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур0 : 3РБ Лейпциг
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг5 : 1
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур3 : 2РБ Лейпциг
12.08.2023Суперкубок Германии 2023Финал0 : 3РБ Лейпциг
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРБ Лейпциг3 : 0
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАугсбург2 : 2
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур3 : 1Аугсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турАугсбург4 : 4
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 0Аугсбург
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Аугсбург

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