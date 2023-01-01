РБ Лейпциг - Аугсбург 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Финн Дамен
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|16
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|7
|нп
|Дион Белё
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Марко Розе
|Энрико Масен
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|12.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|02.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0