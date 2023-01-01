Риу Аве - Фамаликан 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фамаликан, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|23
|зщ
|Жозуэ
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|9
|нп
|Leonardo Ruiz
|7
|нп
|Эрнани
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|13
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|6
|пз
|Том Лаку
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|17
|пз
|Afonso Rodrigues
|18
|пз
|Отсо Лииматта
|11
|пз
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|01.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|16.08.2019
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2