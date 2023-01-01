02:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 сентября
Свернуть список

Риу Аве - Фамаликан 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Риу Аве
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фамаликан, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
23 Португалия зщ Жозуэ
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
9 Колумбия нп Leonardo Ruiz
7 Португалия нп Эрнани
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
13 Бразилия зщ Отавио
15 Бразилия зщ Риччели
74 Португалия зщ Франсишку Моура
6 Франция пз Том Лаку
28 Франция пз Зеду Юссуф
17 Португалия пз Afonso Rodrigues
18 Финляндия пз Отсо Лииматта
11 Испания пз Oscar Aranda
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 0Риу Аве
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 1Фамаликан
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Риу Аве2 : 1Фамаликан
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 1Риу Аве
01.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
16.08.2019 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 0Риу Аве
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Риу Аве
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Риу Аве
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве2 : 0
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 0Фамаликан
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 0
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close