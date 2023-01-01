Фаренсе - Брага 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Брага, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Брага
Брага
|1
|вр
|Луис Фелипе
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|4
|зщ
|Artur Jorge
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|27
|пз
|Матеус
|77
|нп
|Марко Матьяш
|19
|нп
|Руи Кошта
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Али Мусрати
|21
|пз
|Рикарду Орта
|22
|пз
|Пицци
|7
|пз
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.11.2015
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4