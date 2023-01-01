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Фаренсе - Брага 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фаренсе
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Брага, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Брага
Брага
1 Бразилия вр Луис Фелипе
28 Бразилия зщ Pastor
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
4 Португалия зщ Artur Jorge
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
14 Бразилия пз Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
27 Бразилия пз Матеус
77 Португалия нп Марко Матьяш
19 Португалия нп Руи Кошта
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Мали зщ Сику Ньякате
19 Испания зщ Адриан Марин
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
8 Ливия пз Али Мусрати
21 Португалия пз Рикарду Орта
22 Португалия пз Пицци
7 Португалия пз Брума
9 Испания нп Абель Руис
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Фаренсе1 : 2Брага
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Брага1 : 0Фаренсе
22.11.2015 Кубок Португалии 4-й раунд Фаренсе0 : 1 ДВБрага
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 0Фаренсе
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Фаренсе5 : 0
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Фаренсе
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Фаренсе0 : 3
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур 2 : 1Фаренсе
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Брага
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Брага1 : 1
29.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 1Брага
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 4Брага

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