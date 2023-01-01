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Фортуна - Волендам 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
16 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Фортуна
Волендам

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Волендам, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Волендам
Волендам
31ХорватияврИвор Пандур
12ПортугалиязщИву Пинту
14БразилиязщРодриго Гут
33ГрециязщДимитриос Сиовас
35НидерландызщМитчелл Дейкс
32ФранцияпзRosier Loreintz
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
77НидерландыпзТейянни Нослин
10ХорватияпзАлен Халилович
7ИспанияпзИньиго Кордоба
20АлжирнпMouhamed Belkheir
1ГерманияврМио Бакхаус
6МароккозщБенаисса Бенамар
4НидерландызщДамон Мирани
26НидерландызщДерон Пейн
3НидерландыпзБрайан Плат
17НидерландыпзКалвин Твигт
36НидерландыпзMilan de Haan
16НидерландыпзИмран Назих
11НидерландынпБилаль Оулд-Чикх
25НидерландынпЛеквинцио Зиифьюк
14АвстралиянпГаранг Куол
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
ГерманияМаттиас Колер
История личных встреч
17.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турВолендам2 : 1Фортуна
02.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турФортуна2 : 0Волендам
02.02.2018Нидерланды - Первый дивизион23-й турВолендам2 : 0Фортуна
15.09.2017Нидерланды - Первый дивизион5-й турФортуна1 : 0Волендам
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турФортуна0 : 0
26.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур2 : 2Фортуна
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФортуна2 : 1
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й тур0 : 0Фортуна
28.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турФортуна1 : 1
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам0 : 2
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур4 : 1Волендам
11.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турВолендам1 : 2
28.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВолендам3 : 2
21.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур3 : 0Волендам

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