Фортуна - Волендам 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
16 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Волендам, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Волендам
Волендам
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|77
|пз
|Тейянни Нослин
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|20
|нп
|Mouhamed Belkheir
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|пз
|Брайан Плат
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|16
|пз
|Имран Назих
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|25
|нп
|Леквинцио Зиифьюк
|14
|нп
|Гаранг Куол
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Маттиас Колер
История личных встреч
|17.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|02.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|11.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0