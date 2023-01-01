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Динамо-Брест - Нафтан 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Динамо-Брест
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Нафтан, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
30.04.2023Беларусь - Высшая лига6-й турНафтан0 : 3Динамо-Брест
10.07.2021Кубок Беларуси1/16 финалаНафтан2 : 2 4 : 5Динамо-Брест
21.10.2017Беларусь - Высшая лига26-й турНафтан0 : 4Динамо-Брест
04.06.2017Беларусь - Высшая лига11-й турДинамо-Брест2 : 0Нафтан
29.10.2016Беларусь - Высшая лига27-й турНафтан1 : 0Динамо-Брест
21.09.2016Кубок Беларуси1/8 финала. 1-й матчДинамо-Брест2 : 1Нафтан
15.06.2016Беларусь - Высшая лига12-й турДинамо-Брест1 : 1Нафтан
29.08.2015Беларусь - Высшая лига18-й турДинамо-Брест0 : 1Нафтан
10.05.2015Беларусь - Высшая лига5-й турНафтан1 : 0Динамо-Брест
02.08.2014Беларусь - Высшая лига19-й турДинамо-Брест0 : 7Нафтан
03.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й тур4 : 0Динамо-Брест
26.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турДинамо-Брест2 : 1
20.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й тур0 : 1Динамо-Брест
12.08.2023Беларусь - Высшая лига17-й турДинамо-Брест0 : 1
06.08.2023Беларусь - Высшая лига16-й тур1 : 2Динамо-Брест
02.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й турНафтан0 : 3
25.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й тур1 : 0Нафтан
18.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й турНафтан4 : 0
12.08.2023Беларусь - Высшая лига17-й тур3 : 2Нафтан
04.08.2023Беларусь - Высшая лига16-й турНафтан1 : 1

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