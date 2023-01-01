Динамо-Брест - Нафтан 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Нафтан, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|10.07.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 5
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 4
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.09.2016
|Кубок Беларуси
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|15.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|29.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|10.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 7
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1