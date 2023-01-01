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Энергетик-БГУ - Гомель 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Энергетик-БГУ
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Гомель, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
30.04.2023Беларусь - Высшая лига6-й турГомель1 : 0Энергетик-БГУ
06.11.2022Беларусь - Высшая лига29-й турГомель1 : 2Энергетик-БГУ
09.07.2022Беларусь - Высшая лига14-й турЭнергетик-БГУ0 : 0Гомель
23.10.2021Беларусь - Высшая лига27-й турГомель4 : 0Энергетик-БГУ
11.06.2021Беларусь - Высшая лига12-й турЭнергетик-БГУ3 : 2Гомель
16.08.2019Беларусь - Высшая лига18-й турЭнергетик-БГУ1 : 1Гомель
13.04.2019Беларусь - Высшая лига3-й турГомель3 : 0Энергетик-БГУ
03.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й тур3 : 2Энергетик-БГУ
27.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турЭнергетик-БГУ1 : 3
18.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й тур4 : 0Энергетик-БГУ
05.08.2023Беларусь - Высшая лига16-й тур1 : 1Энергетик-БГУ
21.07.2023Кубок Беларуси1/16 финала1 : 0Энергетик-БГУ
27.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турГомель3 : 2
22.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й тур2 : 2Гомель
12.08.2023Беларусь - Высшая лига17-й турГомель3 : 2
23.07.2023Кубок Беларуси1/16 финала1 : 0Гомель
08.07.2023Беларусь - Высшая лига15-й тур3 : 1Гомель

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