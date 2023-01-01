Энергетик-БГУ - Гомель 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Гомель, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|4 : 0
|11.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 2
|16.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1