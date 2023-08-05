Шальке-04 - Магдебург 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
16 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Магдебург, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1