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Шальке-04 - Магдебург 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
16 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Шальке-04
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Магдебург, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур1 : 1Шальке-04
25.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турШальке-040 : 2
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур1 : 0Шальке-04
11.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 3Шальке-04
05.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й турШальке-043 : 0
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турМагдебург6 : 4
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й тур0 : 0Магдебург
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур2 : 4Магдебург
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 2Магдебург
06.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й турМагдебург2 : 1

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