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Актобе - Ордабасы 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
Актобе
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Ордабасы, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы1 : 1Актобе
29.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Ордабасы2 : 2Актобе
21.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Актобе3 : 1Ордабасы
18.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы0 : 1Актобе
09.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Актобе4 : 4Ордабасы
22.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Ордабасы4 : 1Актобе
26.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Актобе0 : 3Ордабасы
15.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Ордабасы1 : 0Актобе
16.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Ордабасы0 : 0Актобе
17.06.2018 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Актобе3 : 1Ордабасы
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Актобе
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Актобе1 : 1
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Актобе
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Актобе
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Ордабасы
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 3Ордабасы
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Ордабасы
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ордабасы2 : 2

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