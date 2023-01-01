Актобе - Ордабасы 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Ордабасы, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|18.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|09.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 4
|22.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|17.06.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2