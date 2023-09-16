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Астана - Тобол 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
Астана
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Тобол, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Тобол
Костанай
История личных встреч
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол0 : 1Астана
14.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 2Тобол
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол1 : 1Астана
13.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Астана1 : 1Тобол
05.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Тобол1 : 1Астана
22.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Астана1 : 0Тобол
25.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Тобол2 : 0Астана
03.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур Тобол0 : 1Астана
05.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол0 : 2Астана
27.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Астана2 : 1Тобол
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Астана
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Астана
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Астана1 : 0
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 1
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 1Астана
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 0Тобол
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Тобол0 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Тобол1 : 2
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Тобол
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 5 : 6Тобол

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