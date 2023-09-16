Астана - Тобол 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Тобол, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Тобол
Костанай
История личных встреч
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|14.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|13.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|25.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|03.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|05.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|27.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 5 : 6