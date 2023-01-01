Локомотив М - Оренбург 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
17 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Давид Деограсия
История личных встреч
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 3
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|4 : 0
|19.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.04.2015
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.