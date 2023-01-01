01:15 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 сентября
Свернуть список

Локомотив М - Оренбург 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
17 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Локомотив М
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4Локомотив М
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М5 : 1Оренбург
21.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М2 : 1Оренбург
12.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Оренбург1 : 0Локомотив М
13.05.2017 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Локомотив М4 : 0Оренбург
19.11.2016 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Оренбург1 : 1Локомотив М
29.04.2015 Кубок России 1/2 финала Оренбург1 : 1 3 : 4Локомотив М
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Локомотив М
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Локомотив М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 1Оренбург
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Оренбург
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close