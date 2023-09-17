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Урал - Факел 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
17 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Урал
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Факел, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Урал2 : 0Факел
12.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел0 : 0Урал
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Факел2 : 1Урал
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Урал1 : 1Факел
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Факел0 : 0Урал
06.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 32-й тур Факел0 : 5Урал
18.05.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 12-й тур Урал2 : 1Факел
09.08.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 19-й тур Урал1 : 0Факел
29.03.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 1-й тур Факел0 : 1Урал
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Урал0 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Урал
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Урал
11.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Урал3 : 2
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Факел
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел2 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Урал» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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