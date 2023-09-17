Урал - Факел 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
17 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Факел, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Вадим Валентинович Евсеев
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|32-й тур
|0 : 5
|18.05.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|12-й тур
|2 : 1
|09.08.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|19-й тур
|1 : 0
|29.03.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|1-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Урал» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.