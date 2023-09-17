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Рубин - Зенит 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Рубин
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин2 : 1Зенит
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит1 : 2Рубин
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин0 : 1Зенит
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин0 : 0Зенит
22.07.2017 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Зенит2 : 1Рубин
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Рубин
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Рубин
07.09.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Зенит
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 1 : 0Зенит
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Зенит
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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