Рубин - Зенит 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|5 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|22.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.