СКА-Хабаровск - Химки 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 08:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Химки, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Химки
Химки
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|28.05.2022
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|3 : 0
|25.05.2022
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 0
|05.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 1
|06.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 0
|09.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 0
|23.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|06.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|4 : 0
|08.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|01.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0