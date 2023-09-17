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Кубань - Акрон 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Кубань
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Акрон, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
29.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Кубань1 : 1Акрон
09.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Акрон0 : 0Кубань
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Кубань2 : 0Акрон
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Акрон1 : 0Кубань
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 1Кубань
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 1Кубань
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Кубань0 : 1
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Кубань
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Кубань0 : 0
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 0Акрон
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Акрон0 : 0
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 2
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 1Акрон
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 0Акрон

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