Кубань - Акрон 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Акрон, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Вадим Валентинович Евсеев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|29.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0