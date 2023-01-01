Торпедо М - Енисей 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Енисей, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|20.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|15.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 3 Т
|25.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|13.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|12.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 0
|17.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0