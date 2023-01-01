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Торпедо М - Енисей 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Торпедо М
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Енисей, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
20.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 1Енисей
15.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 1Торпедо М
23.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 1Енисей
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Торпедо М0 : 1Енисей
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Енисей0 : 3 ТТорпедо М
25.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Торпедо М2 : 0Енисей
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Енисей1 : 0Торпедо М
13.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Торпедо М0 : 0Енисей
12.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Енисей0 : 0Торпедо М
17.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Торпедо М0 : 0Енисей
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М1 : 0
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 0Торпедо М
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Торпедо М
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Торпедо М
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Енисей2 : 2
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 1Енисей
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Енисей4 : 2
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 2Енисей
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0

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