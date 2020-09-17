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Арсенал - Шинник 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Арсенал
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шинник, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал0 : 1Шинник
28.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник2 : 1Арсенал
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Арсенал4 : 1Шинник
17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Шинник0 : 4Арсенал
20.02.2014 Кубок ФНЛ За 3-е место Арсенал1 : 3Шинник
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Шинник5 : 0Арсенал
02.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Арсенал4 : 0Шинник
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Арсенал0 : 2
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 2Арсенал
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал1 : 1
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Арсенал
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Арсенал
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 1
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Шинник1 : 0
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Шинник
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Шинник

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