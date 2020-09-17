Арсенал - Шинник 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шинник, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|4 : 1
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 4
|20.02.2014
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|1 : 3
|17.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|5 : 0
|02.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|4 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1