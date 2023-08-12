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Ленинградец - Волгарь 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Ленинградец
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Волгарь, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турЛенинградец1 : 2
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 1Ленинградец
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Ленинградец
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турЛенинградец1 : 1
12.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турЛенинградец0 : 1
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1Волгарь
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турВолгарь1 : 2
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0Волгарь
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турВолгарь2 : 2
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турВолгарь0 : 1

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