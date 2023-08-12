Ленинградец - Волгарь 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Волгарь, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1