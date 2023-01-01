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Борнмут - Челси 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Борнмут
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
1 Бразилия вр Нето
37 Англия зщ Максимилиан Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Англия зщ Ллойд Келли
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
7 Уэльс пз Дэвид Брукс
29 Дания пз Филип Биллинг
16 Англия пз Маркус Таверньер
9 Англия нп Доминик Соланке
1 Испания вр Роберт Санчес
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
27 Франция зщ Мало Гюсто
21 Англия зщ Бен Чилуэлл
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3Челси
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0Борнмут
27.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Борнмут1 : 2Челси
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2Челси
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси0 : 1Борнмут
30.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут4 : 0Челси
19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 0Борнмут
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси2 : 0Борнмут
31.01.2018 Англия - Премьер-лига 25-й тур Челси0 : 3Борнмут
20.12.2017 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси2 : 1Борнмут
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Борнмут
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 3Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Челси2 : 1
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Челси3 : 0
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Челси
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1

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