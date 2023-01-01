Борнмут - Челси 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|7
|пз
|Дэвид Брукс
|29
|пз
|Филип Биллинг
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Роберт Санчес
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|19.12.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|20.12.2017
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1