01:16 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 сентября
Свернуть список

Эвертон - Арсенал 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
17 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Эвертон
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
18 Англия пз Эшли Янг
7 Англия пз Дуайт Макнил
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
8 Бельгия пз Амаду Онана
10 Нидерланды пз Арно Данжума
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
14 Гвинея-Бисау нп Бету
1 Англия вр Аарон Рамсдейл
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
14 Англия нп Эдди Нкетиа
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Испания Микель Артета
История личных встреч
01.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Арсенал4 : 0Эвертон
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон1 : 0Арсенал
17.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал2 : 0Эвертон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 1Эвертон
06.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 1Арсенал
23.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 1Эвертон
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон2 : 1Арсенал
23.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Арсенал3 : 2Эвертон
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Эвертон0 : 0Арсенал
07.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 0Арсенал
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Эвертон
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 2Эвертон
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон0 : 1
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 4 : 0Эвертон
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 1
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Арсенал2 : 2
21.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Арсенал
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 1
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал 1 : 1 1 : 4Арсенал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close