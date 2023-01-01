Эвертон - Арсенал 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
17 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|18
|пз
|Эшли Янг
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|10
|пз
|Арно Данжума
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Микель Артета
История личных встреч
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|06.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|23.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|07.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.