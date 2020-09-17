Хетафе - Осасуна 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
17 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|19
|нп
|Борха Майораль
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|03.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.02.2014
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2013
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2