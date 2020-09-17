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Хетафе - Осасуна 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
17 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Хетафе
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
23СербиязщСтефан Митрович
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
2Тогозщ Джене
20СербияпзНеманья Максимович
11ИспанияпзКарлес Аленья
14ИспаниянпХуанми Латаса
19ИспаниянпБорха Майораль
13ИспанияврАйтор Фернандес
15ИспаниязщРубен Пенья
5ИспаниязщДавид Гарсия
28ИспаниязщХорхе Эррандо
22КолумбиязщХоан Мохика
19ИспанияпзПабло Ибаньес
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
28.05.2023Испания - Примера37-й турХетафе2 : 1Осасуна
18.09.2022Испания - Примера6-й турОсасуна0 : 2Хетафе
11.05.2022Испания - Примера36-й турОсасуна1 : 1Хетафе
19.12.2021Испания - Примера18-й турХетафе1 : 0Осасуна
03.04.2021Испания - Примера29-й турОсасуна0 : 0Хетафе
19.09.2020Испания - Примера2-й турХетафе1 : 0Осасуна
05.07.2020Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 0Хетафе
10.11.2019Испания - Примера13-й турХетафе0 : 0Осасуна
09.02.2014Испания - Примера23-й турОсасуна2 : 0Хетафе
15.09.2013Испания - Примера4-й турХетафе2 : 1Осасуна
02.09.2023Испания - Примера4-й тур2 : 1Хетафе
28.08.2023Испания - Примера3-й турХетафе1 : 0
20.08.2023Испания - Примера2-й тур3 : 0Хетафе
13.08.2023Испания - Примера1-й турХетафе0 : 0
04.06.2023Испания - Примера38-й тур0 : 0Хетафе
03.09.2023Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 2
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 2Осасуна
27.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Осасуна
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчОсасуна1 : 2
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2

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