Севилья - Лас-Пальмас 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Лас-Пальмас, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|21
|пз
|Оливер Торрес
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|8
|пз
|Максимо Перроне
|21
|пз
|Хонатан Виера
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|16
|нп
|Сори Каба
|9
|нп
|Сандро Рамирес
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|17.02.2018
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|20.09.2017
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.02.2017
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|10.09.2016
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.02.2016
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2015
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Севилья» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.