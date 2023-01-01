01:16 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 сентября
Свернуть список

Севилья - Лас-Пальмас 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Севилья
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Лас-Пальмас, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
21ИспанияпзОливер Торрес
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
8АргентинапзМаксимо Перроне
21ИспанияпзХонатан Виера
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
16ГвинеянпСори Каба
9ИспаниянпСандро Рамирес
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
17.02.2018Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас1 : 2Севилья
20.09.2017Испания - Примера5-й турСевилья1 : 0Лас-Пальмас
12.02.2017Испания - Примера22-й турЛас-Пальмас0 : 1Севилья
10.09.2016Испания - Примера3-й турСевилья2 : 1Лас-Пальмас
14.02.2016Испания - Примера24-й турСевилья2 : 0Лас-Пальмас
23.09.2015Испания - Примера5-й турЛас-Пальмас2 : 0Севилья
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2
21.08.2023Испания - Примера2-й тур4 : 3Севилья
16.08.2023Суперкубок УЕФА - 2023Финал1 : 1 5 : 4Севилья
11.08.2023Испания - Примера1-й турСевилья1 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1
03.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Лас-Пальмас
25.08.2023Испания - Примера3-й турЛас-Пальмас0 : 0
18.08.2023Испания - Примера2-й тур1 : 0Лас-Пальмас
12.08.2023Испания - Примера1-й турЛас-Пальмас1 : 1
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 0Лас-Пальмас
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Севилья» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close