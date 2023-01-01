01:17 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 сентября
Свернуть список

Вильярреал - Альмерия 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
17 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Вильярреал
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Альмерия, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Альмерия
Альмерия
13ШвецияврФилип Йоргенсен
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
5ИспаниязщХорхе Куэнка
18ИспаниязщАльберто Морено
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
4ГанапзИддрису Баба
11ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
9КолумбияпзЛуис Суарес
7БельгиянпЛарджи Рамазани
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияВисенте Морено
История личных встреч
04.03.2023Испания - Примера24-й турАльмерия0 : 2Вильярреал
23.10.2022Испания - Примера11-й турВильярреал2 : 1Альмерия
05.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчВильярреал8 : 0Альмерия
01.11.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчАльмерия3 : 3Вильярреал
15.03.2015Испания - Примера27-й турАльмерия0 : 0Вильярреал
19.10.2014Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Альмерия
19.01.2014Испания - Примера20-й турВильярреал2 : 0Альмерия
20.08.2013Испания - Примера1-й турАльмерия2 : 3Вильярреал
11.05.2011Испания - Примера36-й турАльмерия0 : 0Вильярреал
03.01.2011Испания - Примера17-й турВильярреал2 : 0Альмерия
01.09.2023Испания - Примера4-й тур3 : 1Вильярреал
27.08.2023Испания - Примера3-й турВильярреал3 : 4
18.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 1Вильярреал
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Вильярреал
01.09.2023Испания - Примера4-й турАльмерия2 : 3
26.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 1Альмерия
19.08.2023Испания - Примера2-й турАльмерия1 : 3
11.08.2023Испания - Примера1-й турАльмерия0 : 2
04.06.2023Испания - Примера38-й тур3 : 3Альмерия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close