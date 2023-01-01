Вильярреал - Альмерия 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
17 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Альмерия, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|4
|пз
|Иддрису Баба
|11
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|9
|пз
|Луис Суарес
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Висенте Морено
История личных встреч
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|8 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 3
|15.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|19.01.2014
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2013
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 3
|11.05.2011
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|03.01.2011
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 3
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 3