Лорьян - Монако 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
17 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монако, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монако
Монако
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|14
|пз
|Ромен Февр
|29
|нп
|Сирине Дукуре
|26
|нп
|Пабло Пажи
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|зщ
|Денис Закария
|12
|зщ
|Каю Энрике
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|18.11.2016
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|17.01.2016
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Лорьян» — «Монако». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.