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Лорьян - Монако 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
17 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лорьян
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монако, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монако
Монако
38ШвейцарияврИвон Мвого
13СенегалзщФормоз Менди
15ФранциязщЖульен Лапорт
3ТунисзщМонтассар Тальби
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
19ФранцияпзЛоран Абергель
21ФранцияпзЖюльен Понсо
14ФранцияпзРомен Февр
29ФранциянпСирине Дукуре
26ФранциянпПабло Пажи
16ШвейцарияврФилипп Кён
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
3ЧилизщГильермо Марипан
2Бразилиязщ Вандерсон
6ШвейцариязщДенис Закария
12БразилиязщКаю Энрике
88ФранцияпзСунгуту Магасса
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
18ЯпониянпТакуми Минамино
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
16.04.2023Франция - Лига 131-й турМонако3 : 1Лорьян
11.01.2023Франция - Лига 118-й турЛорьян2 : 2Монако
13.02.2022Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0Лорьян
13.08.2021Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 0Монако
14.02.2021Франция - Лига 125-й турМонако2 : 2Лорьян
06.01.2021Франция - Лига 118-й турЛорьян2 : 5Монако
19.12.2018Франция - Кубок лиги1/8 финалаМонако1 : 0Лорьян
22.01.2017Франция - Лига 121-й турМонако4 : 0Лорьян
18.11.2016Франция - Лига 113-й турЛорьян0 : 3Монако
17.01.2016Франция - Лига 121-й турЛорьян0 : 2Монако
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур3 : 0Лорьян
27.08.2023Франция - Лига 13-й турЛорьян4 : 1
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 1
12.08.2023Франция - Лига 11-й тур0 : 0Лорьян
03.06.2023Франция - Лига 138-й турЛорьян2 : 1
02.09.2023Франция - Лига 14-й турМонако3 : 0
25.08.2023Франция - Лига 13-й тур3 : 3Монако
20.08.2023Франция - Лига 12-й турМонако3 : 0
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 4Монако
07.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 2Монако
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Лорьян» — «Монако». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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