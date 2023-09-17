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Реймс - Брест 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Реймс
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Брест, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Брест
Брест
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
10МальтапзТедди Теума
21НидерландыпзАзор Матусива
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
9ДаниянпМохаммед Дарами
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзУго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
7УругвайнпМартин Сатриано
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
09.04.2023Франция - Лига 130-й турРеймс1 : 1Брест
30.10.2022Франция - Лига 113-й турБрест0 : 0Реймс
20.02.2022Франция - Лига 125-й турРеймс1 : 1Брест
17.10.2021Франция - Лига 110-й турБрест1 : 1Реймс
24.01.2021Франция - Лига 121-й турРеймс1 : 0Брест
13.12.2020Франция - Лига 114-й турБрест2 : 1Реймс
07.03.2020Франция - Лига 128-й турРеймс1 : 0Брест
24.08.2019Франция - Лига 13-й турБрест1 : 0Реймс
05.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 24-й турБрест0 : 0Реймс
11.09.2017Франция - Лига 2Лига 2. 6-й турРеймс0 : 1Брест
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур2 : 2Реймс
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур1 : 3Реймс
20.08.2023Франция - Лига 12-й турРеймс2 : 0
12.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 1Реймс
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРеймс2 : 1
02.09.2023Франция - Лига 14-й турБрест0 : 0
26.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 0Брест
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 2Брест
13.08.2023Франция - Лига 11-й турБрест3 : 2
03.06.2023Франция - Лига 138-й турБрест1 : 2

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