Реймс - Брест 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Брест, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Брест
Брест
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|10
|пз
|Тедди Теума
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|22
|нп
|Умар Диаките
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эрик Руа
История личных встреч
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|05.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 24-й тур
|0 : 0
|11.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 6-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2