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Страсбург - Монпелье 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Страсбург
Монпелье

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
1БельгияврМатц Селс
5ФранциязщЛука Перрен
22ФранциязщЖерзино Ньямси
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
2ФранциязщФредерик Жильбер
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
3ФранциязщТома Делен
19ФранцияпзХабиб Диарра
7ФранцияпзЖесси Деменге
9ФранциянпКевин Гамейро
10НидерландынпЭмануэль Эмега
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
27ШвейцариязщБечир Омерагич
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
7ФранциянпАрно Норден
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
05.02.2023Франция - Лига 122-й турСтрасбург2 : 0Монпелье
17.09.2022Франция - Лига 18-й турМонпелье2 : 1Страсбург
16.01.2022Франция - Лига 121-й турСтрасбург3 : 1Монпелье
02.01.2022Кубок Франции1/16 финалаМонпелье1 : 0Страсбург
02.10.2021Франция - Лига 19-й турМонпелье1 : 1Страсбург
09.05.2021Франция - Лига 136-й турСтрасбург2 : 3Монпелье
10.02.2021Кубок Франции1/32 финалаСтрасбург0 : 2Монпелье
22.11.2020Франция - Лига 111-й турМонпелье4 : 3Страсбург
29.02.2020Франция - Лига 127-й турМонпелье3 : 0Страсбург
29.09.2019Франция - Лига 18-й турСтрасбург1 : 0Монпелье
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур2 : 0Страсбург
27.08.2023Франция - Лига 13-й турСтрасбург2 : 0
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур3 : 0Страсбург
13.08.2023Франция - Лига 11-й турСтрасбург2 : 1
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Страсбург
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 0Монпелье
27.08.2023Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 3
19.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 4Монпелье
13.08.2023Франция - Лига 11-й турМонпелье2 : 2
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур1 : 3Монпелье

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