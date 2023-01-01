Страсбург - Монпелье 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Матц Селс
|5
|зщ
|Лука Перрен
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|3
|зщ
|Тома Делен
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|7
|пз
|Жесси Деменге
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|02.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 3
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 0
|29.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3