Марсель - Тулуза 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Сентября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|20
|пз
|Хоакин Корреа
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|50
|вр
|Гийом Ресте
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|19
|нп
|Франк Магри
|7
|нп
|Закария Абухляль
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 5
|10.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 0
|11.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|09.04.2017
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2 ДВ
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1