01:17 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 сентября
Свернуть список

Марсель - Тулуза 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Сентября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
16ИспанияврПау Лопес
7ФранциязщЖонатан Клосс
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
12БразилиязщРенан Лоди
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
20АргентинапзХоакин Корреа
23СенегалнпИсмаила Сарр
29СенегалнпИлиман Ндиайе
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
50ФранцияврГийом Ресте
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
23ФранциязщМусса Диарра
3ДаниязщМиккель Деслер
17ЧилизщГабриэль Суасо
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
11ИспанияпзСесар Хелаберт
19ФранциянпФранк Магри
7МарокконпЗакария Абухляль
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
19.02.2023Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 3Марсель
29.12.2022Франция - Лига 116-й турМарсель6 : 1Тулуза
08.02.2020Франция - Лига 124-й турМарсель1 : 0Тулуза
24.11.2019Франция - Лига 114-й турТулуза0 : 2Марсель
18.05.2019Франция - Лига 137-й турТулуза2 : 5Марсель
10.08.2018Франция - Лига 11-й турМарсель4 : 0Тулуза
11.03.2018Франция - Лига 129-й турТулуза1 : 2Марсель
24.09.2017Франция - Лига 17-й турМарсель2 : 0Тулуза
09.04.2017Франция - Лига 132-й турТулуза0 : 0Марсель
08.01.2017Кубок Франции1/32 финалаТулуза1 : 2 ДВМарсель
01.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 1Марсель
26.08.2023Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 0
18.08.2023Франция - Лига 12-й тур2 : 2Марсель
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчМарсель2 : 1 3 : 5
12.08.2023Франция - Лига 11-й турМарсель2 : 1
03.09.2023Франция - Лига 14-й турТулуза2 : 2
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 0Тулуза
19.08.2023Франция - Лига 12-й турТулуза1 : 1
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур1 : 2Тулуза
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиТулуза2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close