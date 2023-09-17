Лион - Гавр 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
17 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|6
|пз
|Максанс Какере
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|7
|зщ
|Лоик Него
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|29
|нп
|Самуэль Грандсир
|10
|нп
|Набиль Алиуи
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Лука Элснер
История личных встреч
|15.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Лион» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.