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Лион - Гавр 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
17 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лион
Гавр

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
6ФранцияпзМаксанс Какере
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
27ФранциязщКристофер Опери
7ВенгриязщЛоик Него
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
8МароккопзЯсин Кехта
14РоссияпзДалер Кузяев
29ФранциянпСамуэль Грандсир
10ФранциянпНабиль Алиуи
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
15.02.2009Франция - Лига 124-й турЛион3 : 1Гавр
20.09.2008Франция - Лига 16-й турГавр0 : 1Лион
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур0 : 0Лион
19.08.2023Франция - Лига 12-й турЛион1 : 4
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 1Лион
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Лион
03.09.2023Франция - Лига 14-й турГавр3 : 0
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 2Гавр
20.08.2023Франция - Лига 12-й турГавр1 : 2
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 2Гавр
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Гавр
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Лион» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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