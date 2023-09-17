Клермон - Нант 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Нант, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Нант
Нант
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|3
|зщ
|Нето Боржес
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|9
|нп
|Комнен Андрич
|8
|нп
|Билаль Бутобба
|16
|вр
|Реми Дескамп
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|20
|нп
|Адсон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|27
|нп
|Мозес Саймон
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 3
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0