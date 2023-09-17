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Клермон - Нант 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Клермон
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Нант, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Нант
Нант
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
21ФранциязщФлоран Ожье
17ФранциязщАнди Пельмар
2АлжирзщМехди Зеффан
3БразилиязщНето Боржес
12ФранцияпзМаксим Гоналон
25ФранцияпзЖоан Гастьен
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
9СербиянпКомнен Андрич
8ФранциянпБилаль Бутобба
16ФранцияврРеми Дескамп
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
4ФранциязщНиколя Паллуа
18ФранциязщРонаэль Пьер-Габриэль
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
29ФранцияпзКентен Мерлен
20Бразилиянп Адсон
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
27НигериянпМозес Саймон
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияПьер Аритуи
История личных встреч
29.01.2023Франция - Лига 120-й турКлермон0 : 0Нант
30.10.2022Франция - Лига 113-й турНант1 : 1Клермон
03.04.2022Франция - Лига 130-й турКлермон2 : 3Нант
23.10.2021Франция - Лига 111-й турНант2 : 1Клермон
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур2 : 2Клермон
27.08.2023Франция - Лига 13-й турКлермон0 : 1
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур2 : 0Клермон
13.08.2023Франция - Лига 11-й турКлермон2 : 4
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур2 : 3Клермон
01.09.2023Франция - Лига 14-й турНант1 : 1
25.08.2023Франция - Лига 13-й турНант3 : 3
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур2 : 0Нант
13.08.2023Франция - Лига 11-й турНант1 : 2
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНант1 : 0

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