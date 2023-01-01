Кальяри - Удинезе 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
17 Сентября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Удинезе, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Борис Радунович
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|21
|пз
|Якуб Янкто
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 4
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|19.11.2017
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|0 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2