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Кальяри - Удинезе 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
17 Сентября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
Кальяри
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Удинезе, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Удинезе
Удине
1СербияврБорис Радунович
28ИталиязщГабриэле Цаппа
4ИталиязщАльберто Доссена
23ПольшазщМатеуш Ветеска
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
8УругвайпзНаитан Нандес
29КонгопзЭнтони Макумбу
25ГанапзИбраим Сулемана
21ЧехияпзЯкуб Янкто
30ИталиянпЛеонардо Паволетти
77АнголанпЗиту Лувумбу
1ИталияврМарко Сильвестри
27БельгиязщКристиан Кабазель
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
26ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияАндреа Соттиль
История личных встреч
03.04.2022Италия - Серия А31-й турУдинезе5 : 1Кальяри
18.12.2021Италия - Серия А18-й турКальяри0 : 4Удинезе
21.04.2021Италия - Серия А32-й турУдинезе0 : 1Кальяри
20.12.2020Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1Удинезе
26.07.2020Италия - Серия А36-й турКальяри0 : 1Удинезе
21.12.2019Италия - Серия А17-й турУдинезе2 : 1Кальяри
26.05.2019Италия - Серия А38-й турКальяри1 : 2Удинезе
29.12.2018Италия - Серия А19-й турУдинезе2 : 0Кальяри
14.04.2018Италия - Серия А32-й турКальяри2 : 1Удинезе
19.11.2017Италия - Серия А13-й турУдинезе0 : 1Кальяри
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур2 : 1Кальяри
28.08.2023Италия - Серия А2-й турКальяри0 : 2
21.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 0Кальяри
12.08.2023Кубок Италии1-й раундКальяри2 : 1 ДВ
11.06.2023Италия - Серия BПлей-офф за повышение. Финал. 2-й матч0 : 1Кальяри
02.09.2023Италия - Серия А3-й турУдинезе0 : 0
28.08.2023Италия - Серия А2-й тур1 : 1Удинезе
20.08.2023Италия - Серия А1-й турУдинезе0 : 3
11.08.2023Кубок Италии1-й раундУдинезе4 : 1
25.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Удинезе

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