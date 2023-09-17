Монца - Лечче 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лечче, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Лечче
Лечче
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|3 : 0
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0
|04.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3