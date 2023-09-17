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Монца - Лечче 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Монца
Лечче

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лечче, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Лечче
Лечче
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
19ИталиязщСамуэле Биринделли
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
10ИталиянпДжанлука Капрари
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
77ФранцияпзМохамед Каба
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
8ТуниспзХамза Рафья
7ШвециянпПонтус Альмквист
9ЧерногориянпНикола Крстович
22ЗамбиянпЛамек Банда
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турМонца0 : 1Лечче
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЛечче1 : 1Монца
27.02.2022Италия - Серия BСерия B. 26-й турМонца0 : 1Лечче
01.10.2021Италия - Серия BСерия B. 7-й турЛечче3 : 0Монца
04.05.2021Италия - Серия BСерия B. 36-й турМонца1 : 0Лечче
04.01.2021Италия - Серия BСерия B. 17-й турЛечче0 : 0Монца
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур3 : 0Монца
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМонца2 : 0
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 0Монца
13.08.2023Кубок Италии1-й раундМонца1 : 2
08.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМонца1 : 1 5 : 6
03.09.2023Италия - Серия А3-й турЛечче2 : 0
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 2Лечче
20.08.2023Италия - Серия А1-й турЛечче2 : 1
13.08.2023Кубок Италии1-й раундЛечче1 : 0
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЛечче2 : 3

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