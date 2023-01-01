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Фиорентина - Аталанта 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Фиорентина
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Аталанта, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
53ДанияврОливер Кристенсен
2Бразилиязщ Додо
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
38ИталияпзРоландо Мандрагора
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
10АргентинанпНиколас Гонсалес
77ХорватиянпЙосип Брекало
18АнголанпМбала Н'Зола
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
90ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
17.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турФиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турАталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022Италия - Серия А26-й турФиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022Кубок Италии1/4 финалаАталанта2 : 3Фиорентина
11.09.2021Италия - Серия А3-й турАталанта1 : 2Фиорентина
11.04.2021Италия - Серия А30-й турФиорентина2 : 3Аталанта
13.12.2020Италия - Серия А11-й турАталанта3 : 0Фиорентина
08.02.2020Италия - Серия А23-й турФиорентина1 : 2Аталанта
15.01.2020Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 1Аталанта
22.09.2019Италия - Серия А4-й турАталанта2 : 2Фиорентина
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур4 : 0Фиорентина
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина2 : 0
27.08.2023Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 2
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 0Фиорентина
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур1 : 4Фиорентина
02.09.2023Италия - Серия А3-й турАталанта3 : 0
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 1Аталанта
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 2Аталанта
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Аталанта
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Аталанта

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