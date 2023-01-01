Фиорентина - Аталанта 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Аталанта, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|3 : 0
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3