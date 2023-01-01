Фрозиноне - Сассуоло 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Сассуоло, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Сассуоло
Сассуоло
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Матиас Соуле
|21
|пз
|Абду Арруи
|7
|нп
|Хайме Баэс
|70
|нп
|Валид Хеддира
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|17
|зщ
|Матиас Винья
|6
|пз
|Урош Рачич
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 5 ДВ
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3