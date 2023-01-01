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Фрозиноне - Сассуоло 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
17 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Фрозиноне
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Сассуоло, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Сассуоло
Сассуоло
80ИталияврСтефано Турати
22ГабонзщЭнтони Ойоно
30ИталиязщИларио Монтеризи
6ИталиязщСимоне Романьоли
3ИталиязщРиккардо Маркицца
36ИталияпзЛука Маццители
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
18АргентинапзМатиас Соуле
21НидерландыпзАбду Арруи
7УругвайнпХайме Баэс
70МарокконпВалид Хеддира
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
44Бразилиязщ Руан
17УругвайзщМатиас Винья
6СербияпзУрош Рачич
7БразилияпзМатеус Энрике
11АлбанияпзНедим Байрами
10ИталиянпДоменико Берарди
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
05.05.2019Италия - Серия А35-й турСассуоло2 : 2Фрозиноне
16.12.2018Италия - Серия А16-й турФрозиноне0 : 2Сассуоло
08.05.2016Италия - Серия А37-й турФрозиноне0 : 1Сассуоло
06.01.2016Италия - Серия А18-й турСассуоло2 : 2Фрозиноне
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур0 : 0Фрозиноне
26.08.2023Италия - Серия А2-й турФрозиноне2 : 1
19.08.2023Италия - Серия А1-й турФрозиноне1 : 3
11.08.2023Кубок Италии1-й раундФрозиноне1 : 0
19.05.2023Италия - Серия BСерия В. 38-й тур2 : 3Фрозиноне
01.09.2023Италия - Серия А3-й турСассуоло3 : 1
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 0Сассуоло
20.08.2023Италия - Серия А1-й турСассуоло0 : 2
13.08.2023Кубок Италии1-й раунд2 : 5 ДВСассуоло
02.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турСассуоло1 : 3

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