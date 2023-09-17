Рома - Эмполи 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Эмполи, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|22
|пз
|Уссем Ауар
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|99
|вр
|Этрит Бериша
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|18
|пз
|Рэзван Марин
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Франческо Капуто
|28
|нп
|Николо Камбьяги
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|2 : 0
|12.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 2
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 4
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|27.02.2016
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|17.10.2015
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2