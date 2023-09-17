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Рома - Эмполи 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Рома
Эмполи

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Эмполи, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Эмполи
Эмполи
1ПортугалияврРуй Патрисиу
5ФранциязщЭван Н'Дика
6АнглиязщКрис Смоллинг
14ИспаниязщДиего Льоренте
43ДаниязщРасмус Кристенсен
52ИталияпзЭдоардо Бове
4ИталияпзБриан Кристанте
22ФранцияпзУссем Ауар
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
99АлбанияврЭтрит Бериша
19ПольшазщБартош Берешиньски
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
21ИталияпзЯкопо Фаццини
18РумынияпзРэзван Марин
29МароккопзЮссеф Мале
35ИталияпзТоммазо Бальданци
9ИталиянпФранческо Капуто
28ИталиянпНиколо Камбьяги
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
04.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турРома2 : 0Эмполи
12.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЭмполи1 : 2Рома
23.01.2022Италия - Серия А23-й турЭмполи2 : 4Рома
03.10.2021Италия - Серия А7-й турРома2 : 0Эмполи
11.03.2019Италия - Серия А27-й турРома2 : 1Эмполи
06.10.2018Италия - Серия А8-й турЭмполи0 : 2Рома
01.04.2017Италия - Серия А30-й турРома2 : 0Эмполи
30.10.2016Италия - Серия А11-й турЭмполи0 : 0Рома
27.02.2016Италия - Серия А27-й турЭмполи1 : 3Рома
17.10.2015Италия - Серия А8-й турРома3 : 1Эмполи
01.09.2023Италия - Серия А3-й турРома1 : 2
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 1Рома
20.08.2023Италия - Серия А1-й турРома2 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Рома
26.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРома1 : 1
03.09.2023Италия - Серия А3-й турЭмполи0 : 2
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 0Эмполи
19.08.2023Италия - Серия А1-й турЭмполи0 : 1
12.08.2023Кубок Италии1-й раундЭмполи1 : 2
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЭмполи0 : 2

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