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Хайденхайм - Вердер 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Хайденхайм
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вердер, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вердер
Бремен
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
21ГерманияпзАдриан Бек
8ГерманиянпЭрен Динкчи
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
10ГерманиянпТим Кляйндинст
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
3ГерманиязщАнтони Юнг
20АвстрияпзРомано Шмид
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
9ПольшанпДавид Ковнацки
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
12.03.2022Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Вердер
01.10.2021Германия - Вторая Бундеслига9-й турВердер3 : 0Хайденхайм
06.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиХайденхайм2 : 2Вердер
02.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиВердер0 : 0Хайденхайм
30.10.2019Кубок Германии2-й раундВердер4 : 1Хайденхайм
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Хайденхайм
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турХайденхайм2 : 3
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур2 : 0Хайденхайм
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 8Хайденхайм
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й тур2 : 3Хайденхайм
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турВердер4 : 0
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 0Вердер
18.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВердер0 : 4
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд3 : 2Вердер
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й тур1 : 0Вердер

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