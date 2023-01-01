Хайденхайм - Вердер 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вердер, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|20
|пз
|Романо Шмид
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|6
|пз
|Йенс Стаге
|9
|нп
|Давид Ковнацки
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Оле Вернер
История личных встреч
|12.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|06.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|02.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0