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Дармштадт 98 - Боруссия М 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
17 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Дармштадт 98
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Боруссия М, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
5ХорватиязщМатей Маглица
3ШвециязщТомас Ишервуд
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
19АвстриязщЭмир Карич
6ГерманияпзМарвин Мехлем
28ХорватияпзБартол Франьич
24ГерманиянпЛука Пфайффер
29ШвециянпОскар Вильхельмссон
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
5ГерманиязщМарвин Фридрих
3ЯпониязщКоу Итакура
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
27ГерманияпзРокко Райц
19ФранциянпНатан Нгуму
14ФранциянпАлассан Плеа
31ЧехиянпТомаш Чванчара
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
18.10.2022Кубок Германии1/16 финалаДармштадт 982 : 1Боруссия М
20.05.2017Германия - Бундеслига34-й турБоруссия М2 : 2Дармштадт 98
21.01.2017Германия - Бундеслига17-й турДармштадт 980 : 0Боруссия М
14.05.2016Германия - Бундеслига34-й турДармштадт 980 : 2Боруссия М
20.12.2015Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М3 : 2Дармштадт 98
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур5 : 1Дармштадт 98
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турДармштадт 981 : 4
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 0Дармштадт 98
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд3 : 0Дармштадт 98
07.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Дармштадт 98
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 2
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М0 : 3
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 4Боруссия М
11.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 7Боруссия М
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия М5 : 1

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