Дармштадт 98 - Боруссия М 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
17 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Боруссия М, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|3
|зщ
|Томас Ишервуд
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|28
|пз
|Бартол Франьич
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|27
|пз
|Рокко Райц
|19
|нп
|Натан Нгуму
|14
|нп
|Алассан Плеа
|31
|нп
|Томаш Чванчара
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|21.01.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|14.05.2016
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|20.12.2015
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 0
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1