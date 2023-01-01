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Санкт-Паули - Хольштайн 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Санкт-Паули
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хольштайн, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хольштайн
Киль
История личных встреч
19.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турХольштайн3 : 4Санкт-Паули
08.11.2022Германия - Вторая Бундеслига16-й турСанкт-Паули0 : 0Хольштайн
17.12.2021Германия - Вторая Бундеслига18-й турХольштайн3 : 0Санкт-Паули
25.07.2021Германия - Вторая Бундеслига1-й турСанкт-Паули3 : 0Хольштайн
07.05.2021Германия - Вторая Бундеслига32-й турХольштайн4 : 0Санкт-Паули
09.01.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турСанкт-Паули1 : 1Хольштайн
10.02.2020Германия - Вторая Бундеслига21-й турХольштайн2 : 1Санкт-Паули
26.08.2019Германия - Вторая Бундеслига4-й турСанкт-Паули2 : 1Хольштайн
06.04.2019Германия - Вторая Бундеслига28-й турХольштайн2 : 1Санкт-Паули
28.10.2018Германия - Вторая Бундеслига11-й турСанкт-Паули0 : 1Хольштайн
01.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур1 : 1Санкт-Паули
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0
19.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур0 : 0Санкт-Паули
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 5Санкт-Паули
05.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й турСанкт-Паули0 : 0
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турХольштайн2 : 1
25.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й тур0 : 2Хольштайн
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й турХольштайн2 : 4
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 2Хольштайн
05.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й турХольштайн2 : 1

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