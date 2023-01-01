Санкт-Паули - Хольштайн 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хольштайн, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хольштайн
Киль
История личных встреч
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|08.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|17.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|25.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|09.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|26.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|06.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|28.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1