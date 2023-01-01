Герта - Айнтрахт Б 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Б, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 6 : 5
|11.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|5 : 4
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|26.04.2014
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|08.12.2013
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1