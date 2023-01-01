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Герта - Айнтрахт Б 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Герта
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Б, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
31.07.2022Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б4 : 4 6 : 5Герта
11.09.2020Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б5 : 4Герта
20.08.2018Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б1 : 2Герта
26.04.2014Германия - Бундеслига32-й турГерта2 : 0Айнтрахт Б
08.12.2013Германия - Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 2Герта
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур6 : 4Герта
26.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турГерта5 : 0
19.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур3 : 0Герта
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 5Герта
04.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й турГерта0 : 1
01.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турАйнтрахт Б1 : 1
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й тур2 : 0Айнтрахт Б
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й турАйнтрахт Б1 : 0
11.08.2023Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б1 : 3
06.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й тур2 : 1Айнтрахт Б

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