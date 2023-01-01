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Ганновер-96 - Оснабрюк 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Ганновер-96
Оснабрюк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Оснабрюк, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Оснабрюк
Оснабрюк
История личных встреч
01.02.2021Германия - Вторая Бундеслига19-й турГанновер-961 : 0Оснабрюк
25.09.2020Германия - Вторая Бундеслига2-й турОснабрюк2 : 1Ганновер-96
23.05.2020Германия - Вторая Бундеслига27-й турОснабрюк2 : 4Ганновер-96
20.10.2019Германия - Вторая Бундеслига10-й турГанновер-960 : 0Оснабрюк
03.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур1 : 3Ганновер-96
26.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турГанновер-960 : 1
19.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур1 : 2Ганновер-96
11.08.2023Кубок Германии1-й раунд3 : 3 4 : 2Ганновер-96
06.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й тур2 : 2Ганновер-96
03.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турОснабрюк0 : 1
26.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й тур2 : 1Оснабрюк
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й турОснабрюк2 : 3
14.08.2023Кубок Германии1-й раундОснабрюк1 : 3 ДВ
04.08.2023Германия - Вторая Бундеслига2-й тур1 : 1Оснабрюк

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