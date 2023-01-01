Ганновер-96 - Оснабрюк 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Оснабрюк, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Оснабрюк
Оснабрюк
История личных встреч
|01.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|25.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 4
|20.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1