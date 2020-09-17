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Арока - Каза Пия 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Арока
Каза Пия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Каза Пия, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Каза Пия
Лиссабон
12УругвайврИгнасио Де Арруабаррена
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
4ИспаниязщФрансиско Монтеро
44ХорватиязщНино Галович
6Бразилиязщ Куаресма
2ГвинеяпзМорлайе Силла
5ПортугалияпзДавид Симау
89ПортугалияпзПедру Сантуш
10Испаниянп Хасон
19ИспаниянпРафаэль Мухика
23ИспаниянпКристо Гонсалес
33АнголаврРикарду Батишта
15Кабо-ВердезщФернанду Варела
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
80Бразилияпз Pablo
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
79Бразилиянп Жажа
99Бразилиянп Клэйтон
11ЯпониянпЮки Сома
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
25.02.2023Португалия - Примейра22-й турАрока2 : 0Каза Пия
04.09.2022Португалия - Примейра5-й турКаза Пия0 : 0Арока
09.05.2021Португалия - Сегунда32-й турАрока2 : 1Каза Пия
10.01.2021Португалия - Сегунда15-й турКаза Пия1 : 1Арока
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Арока
26.08.2023Португалия - Примейра3-й турАрока1 : 1
20.08.2023Португалия - Примейра2-й тур2 : 2Арока
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 1Арока
13.08.2023Португалия - Примейра1-й турАрока4 : 3
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турКаза Пия1 : 1
27.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 1Каза Пия
18.08.2023Португалия - Примейра2-й турКаза Пия1 : 2
12.08.2023Португалия - Примейра1-й тур0 : 3Каза Пия
27.05.2023Португалия - Примейра34-й тур1 : 0Каза Пия

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