Арока - Каза Пия 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Каза Пия, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Каза Пия
Лиссабон
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|44
|зщ
|Нино Галович
|6
|зщ
|Куаресма
|2
|пз
|Морлайе Силла
|5
|пз
|Давид Симау
|89
|пз
|Педру Сантуш
|10
|нп
|Хасон
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|80
|пз
|Pablo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|79
|нп
|Жажа
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|25.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0