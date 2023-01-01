Спортинг - Морейренсе 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
17 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|28
|нп
|Эрнани Инфанди
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|14.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 3
|27.02.2018
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|23.09.2017
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2