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Спортинг - Морейренсе 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
17 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Спортинг
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1ИспанияврАнтонио Адан
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
4УругвайзщСебастьян Коатес
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
21МозамбикпзДжени Катамо
23ПортугалияпзДэниел Браганса
5ЯпонияпзХидемаса Морита
11ПортугалияпзНуну Сантуш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
20Португалиянп Паулинью
40Бразилиявр Кевин
2Бразилиязщ Фабиано
44Бразилиязщ Marcelo
26Бразилиязщ Маракас
23НидерландызщГодфрид Фримпонг
80ГанапзЛоуренс Офори
88ПортугалияпзГонсалу Баптишта Франку
11БразилияпзАлан де Соуза
28Гвинея-БисаунпЭрнани Инфанди
9Бразилиянп Андре
19ПортугалиянпЖоау Камачу
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
14.03.2022Португалия - Примейра26-й турМорейренсе0 : 2Спортинг
23.10.2021Португалия - Примейра9-й турСпортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021Португалия - Примейра25-й турМорейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020Португалия - Примейра8-й турСпортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020Португалия - Примейра1-й турМорейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019Португалия - Примейра13-й турСпортинг1 : 0Морейренсе
19.01.2019Португалия - Примейра18-й турСпортинг2 : 1Морейренсе
12.08.2018Португалия - Примейра1-й турМорейренсе1 : 3Спортинг
27.02.2018Португалия - Примейра24-й турСпортинг1 : 0Морейренсе
23.09.2017Португалия - Примейра7-й турМорейренсе1 : 1Спортинг
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Спортинг
27.08.2023Португалия - Примейра3-й турСпортинг1 : 0
18.08.2023Португалия - Примейра2-й тур1 : 2Спортинг
12.08.2023Португалия - Примейра1-й турСпортинг3 : 2
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Спортинг
09.09.2023Португалия - Примейра3-й турМорейренсе2 : 3
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 2Морейренсе
21.08.2023Португалия - Примейра2-й тур0 : 0Морейренсе
14.08.2023Португалия - Примейра1-й турМорейренсе1 : 2
22.12.2022Португалия - Кубок лиги1/4 финалаМорейренсе1 : 2

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