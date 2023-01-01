Витория Гимарайнш - Портимоненсе 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Портимоненсе, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Портимоненсе
Портиман
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|80
|пз
|Даниэл Силва
|10
|пз
|Тьягу Силва
|21
|пз
|Андре Андре
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|11
|пз
|Жота Силва
|7
|нп
|Андре Силва
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|33
|зщ
|Igor Marques
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|11
|пз
|Карлинос
|8
|пз
|Жозе Маурисио
|13
|пз
|Денер
|19
|нп
|Ronie Carrillo
|28
|нп
|Luan Campos
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|11.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|17.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|08.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|09.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|04.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2018
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2