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Витория Гимарайнш - Портимоненсе 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Витория Гимарайнш
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Портимоненсе, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Портимоненсе
Портиман
14ПортугалияврБруну Варела
4ПортугалиязщТомаш Рибейру
6ПортугалиязщМануэл Силва
44ПортугалиязщЖорже Фернандеш
76АнголапзБруну Гашпар
80ПортугалияпзДаниэл Силва
10ПортугалияпзТьягу Силва
21ПортугалияпзАндре Андре
72ПортугалияпзАфонсу Фрейташ
11ПортугалияпзЖота Силва
7БразилиянпАндре Силва
32ЯпонияврКосукэ Накамура
33БразилиязщIgor Marques
22ПортугалиязщФилипе Релвас
43Бразилиязщ Alemao
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
11Бразилияпз Карлинос
8БразилияпзЖозе Маурисио
13Бразилияпз Денер
19ЭквадорнпRonie Carrillo
28БразилиянпLuan Campos
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
11.02.2023Португалия - Примейра20-й турВитория Гимарайнш1 : 0Портимоненсе
21.08.2022Португалия - Примейра3-й турПортимоненсе2 : 1Витория Гимарайнш
17.01.2022Португалия - Примейра18-й турПортимоненсе1 : 1Витория Гимарайнш
08.08.2021Португалия - Примейра1-й турВитория Гимарайнш0 : 1Портимоненсе
09.04.2021Португалия - Примейра26-й турПортимоненсе3 : 0Витория Гимарайнш
05.12.2020Португалия - Примейра9-й турВитория Гимарайнш1 : 0Портимоненсе
04.07.2020Португалия - Примейра30-й турПортимоненсе0 : 1Витория Гимарайнш
08.12.2019Португалия - Примейра13-й турВитория Гимарайнш2 : 0Портимоненсе
16.02.2019Португалия - Примейра22-й турВитория Гимарайнш2 : 0Портимоненсе
23.09.2018Португалия - Примейра5-й турПортимоненсе3 : 2Витория Гимарайнш
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур4 : 0Витория Гимарайнш
27.08.2023Португалия - Примейра3-й турВитория Гимарайнш2 : 0
19.08.2023Португалия - Примейра2-й турВитория Гимарайнш2 : 1
13.08.2023Португалия - Примейра1-й тур0 : 1Витория Гимарайнш
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчВитория Гимарайнш0 : 1 2 : 4
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турПортимоненсе1 : 1
26.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 1Портимоненсе
19.08.2023Португалия - Примейра2-й турПортимоненсе1 : 4
12.08.2023Португалия - Примейра1-й тур5 : 0Портимоненсе
27.05.2023Португалия - Примейра34-й турПортимоненсе0 : 2

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