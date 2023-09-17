Твенте - Аякс 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
17 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|12
|зщ
|Альфонс Сампстед
|3
|зщ
|Робин Проппер
|38
|пз
|Макс Брюнс
|8
|пз
|Юри Регер
|23
|пз
|Михал Садилек
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|27
|нп
|Манфред Угальде
|12
|вр
|Джей Гортер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|19
|зщ
|Жорж Микаутадзе
|37
|пз
|Йосип Шутало
|30
|пз
|Гастон Авила
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|11
|нп
|Карлос Боргес
Главные тренеры
|Рон Янс
|Морис Стейн
История личных встреч
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|09.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 5
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1