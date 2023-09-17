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Твенте - Аякс 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
17 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Твенте
Аякс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
12ИсландиязщАльфонс Сампстед
3НидерландызщРобин Проппер
38НидерландыпзМакс Брюнс
8НидерландыпзЮри Регер
23ЧехияпзМихал Садилек
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
18НидерландыпзМихел Влап
27Коста-РиканпМанфред Угальде
12НидерландыврДжей Гортер
2НидерландызщДевайн Ренш
4НидерландызщЙоррел Хато
19ГрузиязщЖорж Микаутадзе
37ХорватияпзЙосип Шутало
30АргентинапзГастон Авила
21НидерландыпзБранко ван ден Бомен
33Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
38ИсландияпзКристиан Хлинссон
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
11ПортугалиянпКарлос Боргес
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
28.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турТвенте3 : 1Аякс
09.02.2023Кубок Нидерландов1/8 финалаТвенте0 : 1Аякс
14.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАякс0 : 0Твенте
13.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс5 : 0Твенте
22.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте1 : 1Аякс
14.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турТвенте1 : 3Аякс
05.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс1 : 2Твенте
01.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турТвенте2 : 5Аякс
11.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАякс2 : 1Твенте
20.12.2017Кубок Нидерландов1/8 финалаТвенте1 : 1 6 : 5Аякс
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 2Твенте
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчТвенте0 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч5 : 1Твенте
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 3Твенте
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 0Аякс
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс0 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 4Аякс
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур2 : 2Аякс
12.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАякс4 : 1

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