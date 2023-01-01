Эксельсиор - Алмере Сити 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Алмере Сити, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|5
|зщ
|Каспер Видель
|16
|зщ
|Свен Ньивпорт
|12
|зщ
|Артур Загре
|4
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|8
|пз
|Cisse Sandra
|33
|пз
|Юлиан Бас
|11
|пз
|Оскар Удденяс
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|19
|нп
|Николас Аграфиотис
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|6
|пз
|Альваро Пенья
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
|Алекс Пастор
История личных встреч
|06.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|27-й тур
|4 : 1
|06.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|4 : 6
|13.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|6-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|3 : 4
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4