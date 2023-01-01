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Эксельсиор - Алмере Сити 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Эксельсиор
Алмере Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Алмере Сити, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
1НидерландыврСтейн ван Гассел
2БельгиязщСибе Хореманс
5ШвециязщКаспер Видель
16НидерландызщСвен Ньивпорт
12ФранциязщАртур Загре
4НидерландызщРедуан Эль-Яакуби
8БельгияпзCisse Sandra
33НидерландыпзЮлиан Бас
11ШвецияпзОскар Удденяс
30НидерландыпзДеренсили Санчес-Фернандес
19СербиянпНиколас Аграфиотис
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
4НидерландызщДамиан ван Брюген
22ФранциязщТео Барбе
2НидерландызщШерел Флоранус
15НидерландызщПер Копмейнерс
6ИспанияпзАльваро Пенья
10НидерландыпзЛансе Дёйвестейн
27НидерландынпRajiv van La Parra
19ФранциянпЙоанн Катлин
9ФранциянпТомас Робине
Главные тренеры
НидерландыМаринус Дейкхёйзен
НидерландыАлекс Пастор
История личных встреч
06.03.2021Нидерланды - Первый дивизион27-й турАлмере Сити4 : 1Эксельсиор
06.09.2020Нидерланды - Первый дивизион2-й турЭксельсиор4 : 6Алмере Сити
13.09.2019Нидерланды - Первый дивизион6-й турЭксельсиор4 : 2Алмере Сити
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур3 : 1Эксельсиор
26.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турЭксельсиор2 : 2
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турЭксельсиор2 : 2
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й тур3 : 4Эксельсиор
28.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур3 : 2Эксельсиор
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАлмере Сити1 : 2
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур6 : 1Алмере Сити
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур2 : 1Алмере Сити
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАлмере Сити1 : 4
11.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаАлмере Сити0 : 4

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