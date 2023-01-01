Миллуолл - Лидс Юнайтед 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
17 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Лидс Юнайтед, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 2
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 2
|15.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 4
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 0
|09.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 9 : 8
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0