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Миллуолл - Лидс Юнайтед 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
17 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Миллуолл
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Лидс Юнайтед, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Миллуолл2 : 1Лидс Юнайтед
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Миллуолл1 : 1Лидс Юнайтед
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед3 : 4Миллуолл
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл1 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Миллуолл
09.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Миллуолл2 : 0Лидс Юнайтед
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 1 : 1Миллуолл
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Миллуолл1 : 0
20.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 3 : 1Миллуолл
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Миллуолл0 : 1
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Миллуолл0 : 4
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 9 : 8Лидс Юнайтед
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
18.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед

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